Fibe: Dia da Mulher exige reflexão sobre perda de direitos já adquiridos

No Dia Internacional da Mulher, a colunista de Universa Cris Fibe refletiu sobre o atual momento do mundo, com as mulheres perdendo alguns de seus direitos já adquiridos, em análise no UOL News.

É um momento de fricção. A gente está vendo o crescimento da extrema direita pelo mundo, e o crescimento da extrema direita vem com uma série de retrocessos. Então, é um momento de atenção. A gente está perdendo direitos já adquiridos.