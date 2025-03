Criadores de conteúdo da 'machosfera' transformam ódio às mulheres em lucro

É claro que cabe aos responsáveis adultos monitorar o que crianças e adolescentes em formação consomem on-line, conversar com eles e também educá-los pra que não desenvolvam o ódio às mulheres e outras fobias que nos são ensinadas.

Mas essa ainda não é a raiz do problema. Adolescentes sempre deram e sempre darão um jeito de mentir e agir às escondidas de pais e mães. Ainda mais no mundo digital, onde essa geração é muito mais letrada do que as que vieram antes.

Pra chegar à origem do problema é preciso alcançar, conter e punir os homens adultos que disseminam conteúdo de ódio enquanto tentam organizar um exército em torno de si.

As orientações que abrem este texto foram mapeadas por uma pesquisa lançada no fim do ano passado pelo NetLab (Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais), da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), em parceria com o Ministério das Mulheres.

Ao analisar o ecossistema misógino concentrado no YouTube, o levantamento observa um aumento significativo de vídeos com narrativas masculinistas a partir de 2022. São canais inteiros incentivando comportamentos machistas violentos e disseminando teorias conspiratórias — como a ideia de que o mundo está, na verdade, sob dominação feminina.

Disfarçados de estratégia de valorização do homem, os vídeos, segundo a pesquisa, expressam "aversão, desprezo, controle e ódio às mulheres, com comentários direcionados a grupos específicos, tratados de forma generalizada, como 'as feministas', 'as mães solteiras' e 'as mulheres mais velhas'".