Ex-vice-presidente do Goldman Sachs denuncia assédio moral após ser mãe

No Reino Unido, o Goldman Sachs figura entre os bancos de investimento com maior desigualdade salarial entre os gêneros. Em 2023, o pagamento médio por hora das mulheres era 54% menor do que o dos homens. Outro problema está nas promoções: embora haja um aumento de contratações de mulheres para cargos baixos, os dados revelam dificuldades para promover e reter mulheres nos cargos mais bem pagos.

Para a advogada especializada em gênero Mayra Cotta, "no mercado financeiro, a ascensão de algumas poucas mulheres à liderança convive com jornadas exaustivas, culturas de hipercompetitividade e a invisibilidade completa das demandas de cuidados assumidas por quem se torna mãe".

"O que se celebra, quase sempre, é a mulher que conseguiu performar como se não tivesse filhos — ou que pôde pagar para que outra mulher cuidasse deles", afirma Cotta.

Por muito tempo, a imagem da mulher poderosa que vence no mundo corporativo -- a executiva implacável, a girl boss, a líder que 'exige seu lugar à mesa' -- foi vendida como símbolo de igualdade no trabalho. Mas não demorou para que ficasse claro o limite desse imaginário. Porque nenhuma mulher, por mais brilhante que seja, muda sozinha estruturas profundamente desiguais. A presença de algumas mulheres no topo não garante um mundo do trabalho mais justo -- especialmente quando esse topo continua sustentado pela exploração de tantas outras embaixo.

Mayra Cotta, advogada especializada em gênero

Disparidade de salários

No Brasil, os dados mostram que o mercado financeiro é o que tem maior disparidade salarial entre os gêneros. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Cadastro Central de Empresas (Cempre) de 2022, revelou que as mulheres ganham salários, em média, 68,7% menores do que os homens nesse setor.