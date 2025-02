Pequeno manual carnavalesco contra assédio e importunação

Este texto foi escrito pensando no Carnaval, mas vale pro ano inteiro. Pra algumas pessoas, pode soar óbvio, mas pra outras tantas ainda não é.

Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, quase metade das mulheres já sofreu assédio no carnaval, e 78% delas têm medo de passar por isso de novo.

Pior: 19% dos entrevistados afirmaram que uma mulher vestida com pouca roupa no bloco está querendo beijar, e 12% deles não veem problema em um homem "roubar" um beijo de uma mulher alcoolizada e com pouca roupa.