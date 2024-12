'Golpistas da masculinidade' vendem feminismo e escondem abusos

Como diz Zanello, é preciso que as empresas que pagam a esses supostos estudiosos do gênero chequem a sua formação e reputação. São homens bem remunerados para falar sobre violência contra a mulher, em palestras, rodas de conversa, livros e consultorias. E, muitas vezes, contratados no lugar e em detrimento de mulheres especializadas e com vivência no assunto.

Não que homens não possam debater e ser aliados da causa feminista. É preciso, inclusive, que façam parte dessa discussão para que haja algum avanço.

O alerta é contra aqueles que se aproveitam desse "nicho" para esconder os abusos que cometem. Como diz Valeska Zanello, os homens "verdadeiramente dispostos a se repensar não fazem alarde nem propaganda. Não querem palco e não querem transformar isso num negócio lucrativo pra eles". E, acima de tudo, cessam as violências contra as mulheres, e não as reforçam.