Ex-padrasto é condenado por importunar sexualmente enteada de 17 anos

Apesar dos três anos e meio que se passaram até a condenação, Lima diz que o processo correu de forma célere, com Ministério Público, juíza e desembargadores atentos aos detalhes e à verificação dos fatos.

A palavra da menina foi apoiada por testemunhas que a viram ou falaram com ela logo depois do crime, e as provas foram consideradas contundentes. Em juízo, Gian Carlo Bortolotti negou o crime e disse que foi mal compreendido. Ele recorre da decisão. Procurado, o advogado de defesa, Fabio Mariz de Oliveira, não se pronunciou.