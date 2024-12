Censura a jornalistas é uma das ferramentas para perpetuar abusos

Os repórteres contam que concluíram o processo de apuração no dia 11 de julho, e então entraram em contato com os advogados do médico, para que pudessem se pronunciar. Eles pediram dois dias para formular uma resposta — e aí acionaram a Justiça.

Uma liminar concedida no dia seguinte, 12 de julho, proibiu o UOL de publicar as informações, apoiadas em documentos do inquérito policial, notificações do Cremesp (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) e provas de que Estrella trabalhou em jogos de categorias de base do Corinthians.

Essa decisão só foi cassada no dia 2 dezembro. Foram cinco meses de censura, em que informações obtidas com apuração séria e cuidadosa tiveram sua publicação proibida.

Num outro caso recente, noticiado pelo Intercept Brasil, a intimidação foi ainda mais longe: a Polícia Civil de Santa Catarina exigiu que o veículo revelasse as suas fontes do caso Mariana Ferrer, publicado há quatro anos. O pedido vai contra a própria Constituição, que garante o sigilo da fonte jornalística.

Não está claro por que a exigência, que inclui "identificação detalhada das fontes" e "informações sobre como o material divulgado foi obtido", foi feita agora, mas certamente gera custos e desgaste ao Intercept e à autora da reportagem, Schirlei Alves. A jornalista é alvo de uma das maiores ofensivas de intimidação ao exercício da profissão.

Depois de denunciar as humilhações sofridas pela influenciadora Mari Ferrer, que implorou por respeito no tribunal em meio a um julgamento por estupro, Alves foi processada pelo juiz e pelo promotor presentes à audiência. Perdeu em ambos os casos. Hoje, a repórter recorre de uma condenação em primeira instância a um ano de prisão em regime aberto e R$ 400 mil de multa.