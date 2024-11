Contém spoiler: 'Disclaimer' mostra que pior mãe é aquela que sente prazer

O marido confronta o informante que o induziu a erro: "Como você não sabia? Por que você não duvidou?". Ele diz o mesmo. "Por que você não duvidou?"

Ninguém questionou a história que estava sendo contada por um terceiro elemento, que nem testemunha dos fatos foi. É fácil e rápido crucificar alguém se a narrativa confirmar o que estamos programados para acreditar.

E acreditamos que merece o inferno a mãe que prioriza o seu prazer em detrimento dos cuidados com o filho. Uma mãe que goza é uma mulher terrível, que merece perder tudo, e isso quase ninguém, de nenhum lado da tela, parece capaz de questionar. Mesmo que, ao longo de seis episódios, ela não consiga contar sua história.

Quando esse silenciamento é rompido — à força —, o ódio que o marido sente some. Ele pede perdão. E aí vem o diálogo que dá sentido a tudo, e não só à série.

Ela diz ao marido: "Sei que deveria te perdoar. Mas não consigo. Porque você está aceitando a ideia de eu ter sido violentada por alguém com muito mais facilidade do que a ideia desse alguém me dando prazer. Parece até que você está aliviado por eu ter sido estuprada. E isso eu não sei como perdoar".

Esse diálogo final é a ilustração cruel de uma realidade que as mulheres reconhecem: a violência não está só em quem comete o crime sexual. Não está só nos extremos, no marido que dopa a esposa para que outros homens a estuprem ou no estranho que segura uma arma.