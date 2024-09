Depois de ouvir 'aquieta o facho', vítima tem medida protetiva revogada

Ela só soube da suspensão em junho, quando procurou as autoridades para denunciar a conduta do promotor que a mandou "aquietar o facho". Neste momento, Alessandra de Souza Silva está desprotegida e vulnerável a novas violências do ex-marido.

E, segundo o Fordan, outras mulheres têm ficado vulneráveis, por decisões "irregulares" e "recorrentes" tomadas na mesma Vara, "o que tem gerado prejuízo à segurança e colocado em risco a vida e a integridade de diversas outras vítimas".

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo e a juíza Brunella Faustini foram procurados para comentar o caso, mas não se pronunciaram.