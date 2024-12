Tesão de verão? Férias e calor podem ajudar, sim, a botar a libido em dia

Pior ainda passar desodorante vaginal, sabonete íntimo com cheiro, que prometem ajudar, mas que, no final das contas, agem como verdadeiros repelentes genitais. Mas claro que isso não é salvo-conduto para não higienizar os genitais, ainda mais no verão. A ideia aqui é não exagerar.

Além da ciência

Mas não acredito que o fenômeno do aumento do tesão seja só hormonal. O verão é celebrado como uma época que convida aos happy hours, a prática de esportes ao ar livre, passeios, mergulhos na água, há um clima de alegria no ar, tornando as pessoas mais abertas a conexões.

Dias de sol e tempo aquecido sugerem o uso de menos roupas, o que também pode tornar os corpos mais atraentes sexualmente.

Outro fator mobilizador das férias de verão é a possibilidade de fazer sexo em lugares novos, diferentes da famigerada cama do casal. Um quarto de hotel, um banheiro, um motor home, quem sabe uma cachoeira ou uma praia desertas.

Esperto é o casal que vive viajando, sendo sustentados justamente pelas assinaturas das pessoas que assistem suas cenas de sexo gravadas, em lugares diversos, em uma plataforma de conteúdo adulto. Parecem ter unido a fome com a vontade de comer, por assim dizer.