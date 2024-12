Ainda não sabe fazer sexting com o par? Troca de mensagens apimenta rotina

Para os que não sabem o que escrever, que usem cenas já vividas pelos dois, como uma recordação: lembrei daquele dia que fizemos isso ou aquilo...ou quando você estava com aquela roupa x... Vale mentir que teve um sonho erótico com a parceria, para puxar a conversa, descrevendo o cenário, as práticas sexuais e a elevada excitação.

Para quem está recebendo mensagens, sempre é importante "dar corda", fazendo perguntas que possam instigar a pessoa a detalhar o sexo, elogiando o corpo ou a performance sexual. É preciso transformar o susto em surpresa e evitar pensamentos negativos e de desqualificação.

Ah, mas e se eu estiver no meio do trabalho, entre uma reunião ou outra? Se vira, dá seus pulos. Não necessariamente você precisa também se excitar, ou se trancar no banheiro para se masturbar. Basta ir escrevendo, enviando figurinhas para estimular aquele que iniciou a brincadeira.

E nunca responda com um joinha ou deixe sua parceria no vácuo, ainda mais sabendo que ela está se esforçando para trazer algo novo para a relação de vocês.