Natal sem preconceito: data também é tempo de acolher sexualidade do outro

A sexualidade humana é tão vasta e complexa quanto a própria existência. Não se resume à genitalidade, embora essa seja uma parte importante de quem somos. A sexualidade compõe nossa identidade e se reflete no modo como nos relacionamos com nosso corpo, com o outro, com nossos desejos e afetos.

É a expressão de quem somos no mundo, uma dança delicada entre o que sentimos e o que partilhamos.

Cada pessoa vive essa experiência de forma única. Uns encontram plenitude no romantismo, outros no prazer casual, alguns na solitude. Há quem ame de forma silenciosa, e há quem expresse sua paixão aos quatro ventos.