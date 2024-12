'Pedro voz de cachoeira' acendeu o tesão, mas hoje ela dança e goza sozinha

Ela tinha acabado de entrar em uma aula de dança de salão e estava entusiasmada com a retomada de uma liberdade corporal que não dava ares, desde a sua adolescência. Tinha se esquecido como era bom se deixar levar pela música, como o corpo podia ser flexível e fazer movimentos não convencionais. Suas pernas faziam múltiplos desenhos, os quadris desenhavam hipérboles perfeitas, os braços e a cabeça sempre em posições gentis.

Mas a vida dá muitas voltas. O ex-marido de Wilma descobriu uma doença crônica e, sem os filhos por perto - pois moravam fora do país - ela se viu obrigada a cuidar dele. Porém, a terapia a tinha ensinado reconhecer limites, preservar prazeres e estabelecer contornos, então ela conteve a ideia de se mudar para a casa onde havia dividido com ele décadas de vida em comum, para se limitar a acompanhá-lo em consultas para exames e tratamento e ajudar com algumas providências.

Preservado o seu direito ao prazer, nas aulas de dança conheceu Maurício, um homem de 49 anos, divertido e com uma malemolência sem precedentes. Não demorou para que do bolero à salsa, se tornassem o par mais afinado do grupo, os corpos se encaixando perfeitamente, ela se deixando levar pelos movimentos firmes e graciosos dele.

Acabaram na cama como uma extensão fluida do que já acontecia nos salões. Sem precisarem de nenhum esforço para fazer aconteceu o sexo, Wilma experimentou um foxtrot avassalador, um paso duplo estimulante e um cha-cha-chá de tirar o fôlego.