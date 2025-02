Ele não queria transar: falta de conversa pode ser o fim do relacionamento

Sofia percebeu que, se Luciano tivesse sido transparente desde o início, eles poderiam ter lidado juntos com a questão. Comunicação e honestidade teriam sido as melhores escolhas. Evitar o assunto apenas gerou ansiedade e dúvidas desnecessárias.

No fim, amar também é saber compartilhar as vulnerabilidades, confiar que o outro pode lidar com elas e seguir juntos, independentemente dos desafios.

Ela vive um misto de compaixão e ressentimento, porque embora compreenda as dificuldades de um homem de sua geração com o tema, também acha que ele usou de uma estratégia pouco honesta ao envolvê-la emocionalmente sem ser claro com suas intenções.

Ela gosta de sexo e eles têm conseguido ter relações, embora a ereção não seja rígida. Mas tem o sexo oral, o carinho, a masturbação. Outras pessoas fazem o mesmo caminho que Luciano, evitando o sexo a qualquer custo, para não serem confrontados com suas dificuldades, o que nunca é a melhor escolha para a satisfação sexual pessoal e de um casal.