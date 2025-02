Casado, José nunca se permitiu sair da linha, até que conheceu a vizinha

Mesmo sem vê-la há mais de 4 anos e com pouco contato por vias digitais —já que ela está namorando e é contida na troca—, ele continua mergulhado em dilema e depois culpa. Quando questionado se desejaria se separar, a resposta é não. Tampouco quer um compromisso com esta mulher, pois ela tem um estilo de vida completamente diferente do seu.

A tensão do dia a dia se dissipou com a distância, mas, ainda assim, ele permanece preso ao conflito interno, ruminando a ideia de que deveriam passar uma semana juntos "para ver como seria". José se alimenta da ilusão, além do reforço do ego —pois quando falam eventualmente há um leve flerte no ar e a lembrança gostosa do frisson que viveram.

E qual sentido para que tudo isso venha acompanhado de uma angústia sem fim? Por que José simplesmente não consegue guardar essa história como uma vivência, com começo, meio e fim? A hipótese plausível é a da dificuldade em negociar com aquela persona rígida e certinha, que descarrilhou, passível a todo tipo de julgamento negativo, como a falta de caráter —seu pior pesadelo. Como ele próprio pode aceitar essa história paralela vivida por 4 anos, na clandestinidade?

Para ele, talvez a única traição justificável seria aquela movida por um amor avassalador, um encontro escrito nas estrelas. Algo grandioso o suficiente para redimir a falha humana. Mas admitir que foi infiel apenas porque desejou, porque quis sentir de novo o frio na barriga, a excitação da novidade, porque cedeu aos caprichos do ego —isso é algo que ele não consegue aceitar. Parece frívolo, irresponsável, nada digno de quem carrega um nome de peso como o dele.