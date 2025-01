Homem não pode mais gozar? Senador dos EUA choca e faz alerta pró-mulheres

Na última segunda (20), o senador norte-americano Bradford Blackmon apresentou um projeto de lei que, à primeira vista, parece saído de um roteiro de filme distópico: segundo a proposta, homens que não têm a intenção de fertilizar um embrião seriam proibidos de realizar atividades sexuais.

Masturbação e sexo sem objetivo de procriação seriam, então, atos ilegais.

De acordo com a proposta, o descumprimento da lei resultaria em multas de US$ 1.000 em uma primeira infração, US$ 5.000 em uma segunda e US$ 10 mil em infrações subsequentes. Há, no entanto, exceções para ejaculações que tenham como finalidade a doação de esperma ou o uso contraceptivo.