Nojo ou excitação? O que a tara de Victor por espinhas revela sobre o sexo

Victor tem 35 anos, é um sujeito comum, que trabalha, sai com amigos, gosta de viajar e praticar esportes. Atualmente, está solteiro e, ao menos uma vez por mês, sai com alguma mulher que encontra em apps de relacionamento em busca de bom papo e sexo casual.

Ele também transa com a Ana, uma "amiga com benefícios", que é bem parecida com ele. O sexo encaixa, mas nunca nutriu sentimentos românticos. Quando a agenda bate, eles se visitam, na intenção de um copo de vinho, uma atualização da vida, uma relação sexual e um filminho para fechar a noite.