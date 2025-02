Livros eróticos 'salvam' o tesão delas e podem acender fogo deles também

Os romances eróticos populares na década de 80 reproduzem modelos tradicionais de desejo para as mulheres, perpetuando ideias de submissão, dependência emocional ou fantasias românticas.

Muitos personagens masculinos nesses romances eram construídos de forma idealizada, distantes da vivência real de um homem comum, o que poderia afastá-los.

Soma-se a isso o estigma social: enquanto para as mulheres a leitura erótica se tornou um espaço legítimo de prazer e descoberta, para os homens ainda há um receio de serem julgados ou ridicularizados com um livro desses debaixo do braço.

No entanto, há textos eróticos escritos por mulheres que fogem dessa antiquada lógica feminina. Citando as autoras mais conhecidas, temos Hilda Hilst que explora a sexualidade de maneira crua e visceral, Anaïs Nin, em Delta de Vênus, que rompe com censuras e padrões estabelecidos, Pauline Réage, com História de O, que desafia a submissão e o prazer sob um viés polêmico, Elfriede Jelinek, vencedora do Nobel, que desconstrói a idealização do desejo feminino em A Pianista. Catherine Millet, com A Vida Sexual de Catherine M., aborda a sexualidade sem reservas, e tantas outras autoras - incluindo as brasileiras - que são menos conhecidas, mas que influenciam uma geração com seus contos e poemas eróticos bastante sexualmente explícitos.

A verdade é que o erotismo na literatura é um campo vasto e diverso, e a resistência masculina à leitura desse gênero pode significar a perda de uma ferramenta poderosa de exploração emocional e conexão com o próprio desejo.

No fim das contas, o prazer literário - assim como o desejo - não deve ser limitado por estigmas ou convenções. É um território aberto, pronto para ser explorado por quem se permitir mergulhar nele, como Marina o fez.