Por que algumas pessoas (e transas) são impossíveis de esquecer?

Nosso cérebro libera hormônios como dopamina e ocitocina quando nos apaixonamos. A dopamina nos dá prazer e sensações de recompensa, enquanto a ocitocina fortalece a conexão e o apego. Por isso a experiência do apaixonamento é tão intensa. Amores vividos com paixão e entrega são registrados com mais profundidade no cérebro, tornando-se difíceis de apagar.

Momentos significativos, sejam alegres ou desafiadores, criam memórias que reforçam os laços emocionais. O compartilhamento de sonhos, objetivos e vulnerabilidades também solidifica essas conexões.

Por que algumas pessoas são impossíveis de esquecer?

Se fosse fácil apagar as lembranças de um grande amor, talvez muitos de nós escolheríamos essa opção em momentos de dor. No entanto, a memória emocional é persistente, e algumas relações deixam marcas profundas. Estudos demonstram que o fim de um relacionamento ativa áreas do cérebro associadas à dor física. Isso explica por que a dor emocional de uma separação pode ser tão intensa quanto a dor de uma ferida real.

Mas é importante lembrar que, muitas vezes, não nos apegamos apenas à pessoa, mas às expectativas e sonhos que projetamos nela. Quando um relacionamento termina, pode ser doloroso abrir mão dessas ilusões. Isso também se aplica quando se resiste a mudar o status quo: algumas pessoas se mantêm em relacionamentos não tão satisfatórios porque estão apegadas à ideia do que construíram. Ter um casamento, uma família, pode ser um projeto do qual não se deseja abrir mão, mesmo que a relação amorosa e sexual esteja morna e distante. Existe um tipo de satisfação na ideia do que se tem, e insatisfação naquilo que não se conquistou ou se perdeu.

"Amor de pica fica"?