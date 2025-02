Nem sempre a lubrificação é sinal de que a mulher está excitada

Compreender a interação íntima entre mente e corpo é essencial para pesar o valor da subjetividade no prazer sexual das mulheres. Nem sempre o preparo para a intimidade se revela através da lubrificação, que pode ocorrer em resposta a diversos estímulos —nem todos necessariamente limitados às preferências pessoais.

Por exemplo, uma cena erótica pode provocar uma ocorrência física —excitação objetiva—, sem gerar um envolvimento emocional profundo —excitação subjetiva. Para que a motivação sexual seja eficaz, é crucial que a mulher sinta essa ativação interna; entretanto, pode acontecer o inverso: a sensação de emoção pode estar presente sem que haja lubrificação adequada, devido a alguma alteração fisiológica.

Diferente do padrão linear frequentemente observado na resposta masculina —que evolui do desejo para a motivação e, por fim, para o orgasmo—, a dinâmica feminina adota uma trajetória mais circular. Inicialmente, há uma predisposição para o envolvimento íntimo, seguida por uma ativação derivada de estímulos visuais, auditivos, táteis ou mesmo imaginativos. Ao se sentir energizada, a mulher passa a desejar que a experiência continue, podendo essa progressão culminar no clímax. Assim, a abertura para o sexo pode emergir tanto do impulso espontâneo quanto da motivação provocada pelos estímulos.