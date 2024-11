Hoje, Fernando enoja Beatriz: é possível perder a compatibilidade sexual?

Beatriz foi criada no interior, mas mora na capital. É dona do próprio umbigo, da própria moradia e paga as suas contas. Está com 33 anos e se sente "velha". Já fez terapia para dar conta de uma mãe controladora, tradicional, que fala pelos cotovelos e é dramática, um pai passivo e um irmão meio esquisitão.

Seu último relacionamento foi psicologicamente tóxico, cheio de ciúme, controle e muitas brigas, mas ela trabalhou firmemente e conseguiu renunciar à parte que carrega da mãe, dentro de si.

Agora ela veio em busca de compreender o que fazer com Fernando, um rapaz com quem está saindo, e que ela já namorou 10 anos atrás. Eles têm muitos valores em comum, além do fato dele ser fofo, inteligente e "doido" por ela.