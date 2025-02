Parceria emagreceu? Como perda de peso pode afetar o relacionamento amoroso

Claro que uma silhueta mais magra também pode ser um lugar seguro, pensando na subjetividade do afeto, mas os corpos mais "cheios" dão essa impressão de um abraço "de urso/a" e há quem diga que o transbordamento das dobras, das mamas fartas, do peito cheio, da barriga mais proeminente promove uma sensação de abundância, onde o prazer se encontra ali, nos excessos. Os que se atraem por pessoas cheinhas afirmam com veemência que elas são ótimas amantes, mas penso que não há como generalizar.

A jornalista Lisa Miller, em seu artigo recente para o New York Times, trouxe à tona esse tema pouco debatido: como o emagrecimento pode alterar a percepção da sexualidade dentro de um relacionamento.

Ela descreve o caso de Jeanne e Javier, um casal que enfrentou desafios inesperados após a perda de peso significativa dela, ilustrando essa complexidade. Javier sentia falta da suavidade do corpo da esposa, do seu volume, da sensação de aconchego que ele associava ao toque dela. Ele não desejava um corpo magro; ele desejava o corpo que conhecia há anos, o corpo que fazia parte da intimidade e do prazer compartilhado.

Além disso, a própria Jeanne passou a se enxergar de forma diferente. Seu corpo magro, que deveria ser um símbolo de libertação e felicidade, se tornou um território desconhecido. Esse fenômeno não é incomum. O cérebro leva tempo para reconhecer um corpo transformado, e muitas pessoas relatam uma sensação de "desconexão" com a nova aparência. Essa mudança pode afetar a libido, o prazer e até mesmo a forma como a pessoa se relaciona com a parceria.

Outro fator importante apontado por Lisa —no que concordo com ela— é que a sexualidade dentro do relacionamento é construída também a partir de rotinas e hábitos compartilhados. O casal pode ter desenvolvido uma forma de se tocar, se abraçar, se encaixar — e, de repente, tudo isso muda. O que antes era intuitivo precisa ser reaprendido. Algumas pessoas podem se adaptar rapidamente, enquanto outras precisam de tempo para redescobrir a atração e a intimidade sob novas condições.

O caso de Jeanne e Javier reflete um padrão observado em estudos sobre a relação entre perda de peso e estabilidade conjugal. Pesquisas indicam que mudanças significativas no corpo podem alterar a dinâmica da relação, levando alguns casais a se fortalecerem e outros a enfrentarem crises sérias. O emagrecimento pode ser um catalisador para questionamentos profundos: ainda somos atraídos um pelo outro? Como redefinir nosso desejo? Qual era o papel do corpo antigo na nossa conexão?