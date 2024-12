A Fazenda: Parcial de roça mostra como será o fim do G4

Flor, Gui Vieira, Luana Targino e Sacha Bali competem pelas duas vagas para continuar em A Fazenda (Record). A roça quádrupla com eliminação dupla faz parte do modo turbo da reta final do reality.

O que diz a enquete

Com 34,34%, a maior porcentagem de votos, Sacha é o preferido do público para ficar.

Em seguida, vem Gui, com 31,69%. De acordo com a parcial, a dupla de peões do G4 conseguirá se salvar.