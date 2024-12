Notícia desesperadora acaba com o dia de Madá em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quinta-feira (12) em "Volta por Cima" (Globo), Madalena (Jessica Ellen) se aconselha com Rique (Marcio Machado) sobre sua vontade de falar com o patrocinador do Dragão Suburbano.

Chega o dia da festa da escola de samba. Doralice (Tereza Seiblitz), Tati (Bia Santana), Madalena e Jão (Fabrício Oliveira) se surpreendem quando Rique anuncia Osmar (Milhem Cortaz) como o patrocinador do Dragão Suburbano.

A notícia vai acabar com o dia de Madá, que cobrará explicações de Jão e ainda irá atrás de Osmar para novamente pedir que devolva o dinheiro a sua família.