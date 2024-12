Educação como direito: é preciso crer e lutar por isso

Em um cenário em que quase nove milhões de brasileiros com entre 18 e 29 anos não concluíram o ensino médio e não frequentam nenhuma instituição de educação básica, como revela o "Censo Escolar da Educação Básica 2023", a concretização da educação como um direito humano parece um objetivo distante no Brasil. No entanto, iniciativas que enfrentam as desigualdades com empenho vêm transformando esse desafio, trazendo mudanças concretas no cotidiano.

É com essa convicção que o projeto Crer Para Ver, iniciativa social da Natura, completa quase três décadas de compromisso com a educação no Brasil e na América Latina. Muito além de uma ação social, o projeto se consolida como um movimento que reconhece a educação como valor fundamental, possível de mudar trajetórias de vidas e também comunidades.

Com a venda de produtos não cosméticos, a marca destina 100% de seus lucros para projetos que têm como objetivo melhorar a educação pública, impactando a vida de milhões de estudantes e consultoras de beleza. Em 2023, mais de 4,5 milhões de estudantes e 451 mil consultoras de beleza foram impactados na América Latina. Só no Brasil, o investimento de R$ 45 milhões beneficiou 3,7 milhões de alunos e 350 mil consultoras.