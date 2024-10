Existe antídoto contra a traição? Erotismo e cabeça aberta são um começo

No instante em que um dos pares percebe que o outro não consegue satisfazer todas as necessidades de acordo com o ideal romântico, e passa a creditar que escolheram mal seu cônjuge, muitos partem para outra relação, na esperança que dessa vez vão escolher melhor, direcionando o foco no objeto do amor, e não na capacidade de amar.

Infelizmente esse processo, com frequência, ocorre na forma de "relação extraconjugal", provocando dor e quebra de confiança no relacionamento, afetando diretamente o campo amoroso da relação primária, sendo muitas vezes difícil de recuperar os laços.