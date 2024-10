Quando se trata de fio-terra, Mariane se excita mais em dar do que receber

Mariane me disse, um tanto envergonhada, que tinha um fetiche. Como narrativas de preferências sexuais fazem parte do meu trabalho, eu disse que ela ficasse à vontade para me contar, se assim desejasse — "gosto de fazer fio-terra nos homens - isso me deixa muito excitada".

Inusitado, pensei. Não a prática, mas o prazer que ela pode suscitar em quem faz, não em quem recebe. Eu nunca havia escutado isso de uma mulher, como algo tão específico a gerar excitação. Perguntei o que lhe provocava tanto tesão e nos debruçamos sobre algumas possibilidades.