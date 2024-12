Não chegar à final de mundial é o novo normal

Foi-se o tempo em que o time brasileiro que viajasse para o oriente tinha lugar cravado na final do mundial de clubes. Durante um tempo, ir à final nem era uma questão. Tratava-se de um jogo só entre o campeão da América e o campeão da Europa. No ano 2000, a Toyota saiu e a FIFA inovou. Outros times, outros continentes, torneio com semi-final e final. Por um período, os brasileiros passavam relativamente bem pelo primeiro jogo e rumavam tranquilamente para a final. De repente, tudo mudou. Inter, Galo, Palmeiras, Flamengo caíram antes da final para times considerados muito inferiores. Escândalo. Motivo de tiração de sarro, memes, deboches.

Agora, além da semi-final, os brasileiros precisam jogar as quartas de final. Um rebaixamento descarado imposto pela FIFA. O campeão europeu segue direto e reto para a final. O Botafogo foi o primeiro time a ter que passar pelas as quartas de final. E de cara caiu para o mexicano Pachuca. Vexame? Eu acho que longe disso.

O Botafogo estava esgotado. Ganhou a Libertadores, dias depois teve que jogar o Brasileirão encarando mais uma final. Venceu, levantou a taça e foi para o aeroporto cruzar o oceano para disputar o mundial que agora se chama Intercontinental. Diante dessa correria, perder era absolutamente normal.