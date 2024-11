Ele realizou fantasia no swing com a esposa e agora não quer outra coisa

Passaram um tempo fazendo sexo a dois, com a excitação a mil, impregnada da memória erótica daquele dia. Mas a vida se encarrega de retomar seu curso, ao menos Marcela assim esperava. Não fosse a característica obsessiva dele, eles iriam curtir eventualmente, como uma coisa especial.

Não fosse a característica obsessiva dele...

Começou a falar disso o tempo todo e a esperar que a mulher desejante, que ele viu na casa de swing, passasse os dias o seduzindo e querendo fazer sexo. Que ela estivesse tão ansiosa para entrar nos sites de trocas de casais; que fosse jantar com uma roupa matadora, com um decote que viesse parar no umbigo, em plena quarta-feira. No cotidiano, com 3 filhos, trabalho, casa, cachorro e papagaio; acordando cedo e dormindo tarde.

Sim, verdade seja dita que se não é essa abertura para explorar fantasias, o casal estaria lá transando da mesma maneira. Não acho que é preciso concretizá-las, mas explorá-las a dois pode ser bastante excitante. Além disso, o fato dele querer realizar fantasias com a esposa, é um ponto a ser destacado positivamente.

Se o erotismo não for alimentado, fenece; sem investimento, ele não é mantido em casamento nenhum.

No entanto, para ela esse frisson todo do marido passou a ser uma tortura, mais uma demanda que precisava corresponder. Ela dava a mão, e ele queria o braço. A dinâmica do casal pedia novo equilíbrio, diante da avidez dele, um certo controle dela. O problema é que, quando ela negava, ele se sentia rejeitado.