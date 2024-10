Após 45 anos, levei educação sexual para colégio de freiras que me reprimiu

Em dois anos de experiência com os adolescentes, falamos sobre tudo, desde os conceitos mais básicos sobre aparelho reprodutor, passando por práticas sexuais, prazer, discussões sobre amor, amizade, consentimento, respeito, orientação sexual, escolhas, medos, vergonhas, entre tantos outros temas.

O sucesso do trabalho, que transcorre sem grandes problemas com os próprios adolescentes ou suas famílias, decorre da confiança estabelecida entre mim e a coordenação e direção da escola. Tenho uma profunda admiração e carinho pela irmã que dirige a instituição, que ama crianças e jovens, um ombro amigo a quem eles recorrem.

Ela sabe de todas os enroscos amorosos, os conflitos que palpitam nos seus corações e os respeita sobremaneira. Mesmo sendo religiosa e manifestando a sua sexualidade de uma maneira diferente, sabe respeitar escolhas diferentes das suas e entende que a escola precisa ter abertura para o tema.

E eis que no domingo, na porta da sala da minha seção eleitoral, estava lá um jovem rapaz trabalhando. Identifiquei logo a carinha conhecida. Ele me perguntou você não é a sexóloga que me deu aula ano passado? Eu mesma, respondi sorridente. Ah, inesquecível - ele me disse.

Na saída, ele me abraçou, me deu um beijo no rosto e eu disse: Se praticar, com prazer e responsabilidade, heim?! Podexá, ele me respondeu sorrindo, de maneira cúmplice.

Nada foi tão mais emblemático para mim, do que esse momento em plena eleição. Uma educação emancipatória, algo fundamental para que se desenvolva a liberdade de escolha e a vivência em comunidade, precisa conceber divergências e saber proteger os valores que são realmente prioritários.