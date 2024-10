Bissexual, curioso ou inibido: o que é um hétero que se atrai por pênis?

A orientação sexual pode ser mais fluída do que pensávamos. Nem todas as pessoas estão nos extremos, ou seja, se sentem atraídas exclusivamente por pessoas do mesmo sexo ou do outro sexo, e mesmo a bissexualidade tem suas nuances.

Vejam o caso do Ulisses, que se sente atraído por mulheres, mas com frequência tem fantasias sexuais com homens. Passamos algum tempo nos debruçando sobre seus desejos, erotismo, vivências, prazeres. Não chegamos a nenhum rótulo que o identificasse, e - diga-se de passagem - isso nem deveria ser necessário, já que a identidade sexual de cada um de nós é uma somatória de fatores e a atração sexual apenas um deles.