Reprimido no trabalho, Gilberto recupera tesão em si mesmo no OnlyFans

Certo dia filmou sua interação sexual com uma parceria e ficou encantado com o que viu. Assim como Narciso que se apaixonou pela própria imagem, Gilberto adorou cada músculo do seu corpo, o membro proporcional, as expressões de desejo e luxúria dos seus olhos amendoados. É um homem atraente e tem consciência plena do impacto que a sua beleza provoca nas pessoas.

Resolveu abrir um perfil no OnlyFans e rapidamente foi angariando seguidores, que pagam para ver seus vídeos. Teve uma melhora súbita no seu humor, porque além de ver engordar a sua conta bancária, alimenta o tesão que tem em si mesmo.

A autosexualidade é um fenômeno no qual a atração sexual da pessoa é pelo próprio corpo. É uma espécie de autossuficiência de amor-próprio, que provoca excitação e bem-estar.

Gilberto, quando se masturba, pensa sempre nas cenas eróticas protagonizadas por ele, sendo o foco da própria fantasia. O fato de ter mais atração sexual por si mesmo do que por outras pessoas, não exclui a possibilidade de se engajar em relacionamentos românticos ou sexuais, mas o olhar de excitação sempre está mais voltado para o próprio corpo.

Ele sonha em se tornar ator pornô, mas teme perder o controle na exposição, o que poderia revelar à sua família essa sua "persona" erótica. No OnlyFans acredita que o risco é menor.

Entendemos que sua desmotivação no trabalho resulta da pressão em atender as pessoas tão rapidamente que fica quase impossível perceber o encantamento que elas podem ter por ele, seja pelo sorriso aberto, pela sua habilidade com as palavras ou pelo esforço em dar encaminhamento da melhor forma.