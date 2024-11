Ara Ketu é rock, diz Larissa Luz: 'O grave explodindo e a negrada cantando'

Larissa também falou sobre o prêmio do reality, que não é em dinheiro, mas a gravação de um EP. "Uma agenda de Dudu Marote é luxo. Dudu tem uma experiência grande de mercado, um currículo extenso com pessoas de vários gêneros, tem muita coisa a acrescentar, somar. Esse capital é inestimável, a gente não consegue nem mensurar."

A artista diz que "foi descoberta pela música" e costumava cantar desde criança —tendo tudo registrado em vídeo. "Desde pequena tinha uma relação com a música", lembra. "Era locutora, cantora... Amava imitar as pessoas. Com 14, 15 anos, entrei em um grupo teatral de Salvador.

Larissa Luz no Masked Singer

Larissa Luz também participou do Masked Singer (Globo) em 2023, e diz que passava muito mal após as apresentações no programa. Isso por causa de sua fantasia. Ela afirma que nem conseguia enxergar com a máscara de abelha-rainha.

Quando fui revelada, foi muito legal, porque servi de argumento para nomes de cantoras pretas serem citadas em horário nobre e na TV aberta (...) Fez tudo valer a pena. Larissa Luz

A artista diz que chegou a fazer amizade com Xamã fantasiados, sem saber que era ele. "Era uma brincadeira de criança. Minha criança foi muito contemplada, me diverti muito", diz. "Foi uma experiência muito única. Descobrir formas de se expressar".