Adaptando Coachella em SP, Alok aborda IA e Amazônia: 'Cultura nos protege'

Muitas vezes, a gente tá em vários lugares e, aí, ao invés de eu falar, eu digo 'não cara, eu posso falar um pouco, mas a gente tem que ouvir o que eles têm a dizer também, porque eles estão lá integrados'. Alok

Show no Pacaembu vai ter o bloco do Futuro Ancestral, que, conforme Alok, vai além do Instituto Alok: "É uma questão de propósito mesmo, uma vez que a gente é transformado através de IA, a gente passa a entender e compreender a importância da preservação da natureza e, enfim, dos povos indígenas que preservam ali. E é um projeto que traz um aspecto de a gente trazer o pop para a música indígena."

Fora as músicas do projeto, Alok afirma que também foram gravadas 115 músicas tradicionais para preservar a cultura deles também: "Eu sinto essa responsabilidade, digamos, não é pressão, eu gosto de estar sempre buscando inovação no show. (...) É muito importante a preservação da floresta para a preservação da espécie humana como um todo."

Alok criou um espetáculo para ficar na memória; São Paulo vê show do Coachella no dia 28/6 Imagem: Divulgação

Em São Paulo, Alok diz que vai ser possível fazer algo que no Coachella não deu, devido à luz do dia: "Basicamente a gente vai integrar eles com luz, eles com drones, com lasers, eles vão ativar várias coisas aí. Então, no fundo, o que eu quero dizer é assim: eu sou um artista que usa muita tecnologia ao meu favor. [Mas se tratando no meio artístico] É muito fácil os artistas menores serem substituídos muito rapidamente."

Propósito

Shows de Alok no Brasil com a turnê ocorrem junto com o projeto Floresta Áurea. O objetivo é restaurar uma área degradada com o bioma da cidade/estado em que está fazendo o show. No caso de São Paulo, uma área de Mata Atlântica.