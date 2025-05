Trent Reznor e Atticus Ross anunciam festival com compositores de trilhas

No dia 8 de novembro de 2025, o LA Equestrian Center será palco do Future Ruins, evento idealizado por Trent Reznor e Atticus Ross. O festival reunirá compositores que atuam na música para cinema e televisão, oferecendo uma oportunidade para que suas obras sejam apresentadas ao vivo.

O que vai rolar

Em entrevista à jornalista Lizzy Goodman, divulgada pelo site oficial do festival, Reznor explicou que a concepção do evento surgiu da vontade de criar uma experiência diferente dentro do formato de festival. "Gosto da ideia de festivais. Tenho boas lembranças deles, aquela atmosfera de verão e diversão, mas acho que isso é uma visão romantizada comparada à experiência real," comentou.

Ele citou sua fascinação por espaços temáticos, como escape rooms e parques de diversões, e destacou o desafio de desenvolver um evento que oferecesse um dia inteiro de entretenimento cuidadosamente estruturado.