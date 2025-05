Caetano Veloso e Ferrugem são headliners de festivais em Curitiba e no Rio

Caetano e Liniker, as duas principais atrações, representam as gerações mais antiga e mais recente da MPB. Os shows são alternados em palcos na Pedreira Paulo Leminski e na Ópera de Arame.

Já no Rio de Janeiro a coisa é mais focada. O Capital do Samba reúne vários artistas do gênero na Marina da Glória, no sábado e domingo, mas, apesar da sonoridade mais centralizada, o festival também busca gerações diversas de público.

Por conta disso, o sábado tem Zeca Pagodinho e Menos é Mais; no domingo se apresentam Sorriso Maroto e Ferrugem, só para citar alguns.

Imagem: Divulgação

Ribeirão Preto tem dois dias com atrações de blues

A cantora americana Keeshea Pratt (foto) é a principal atração do Arena Blues Festival, que acontece em Ribeirão Preto (SP), na sexta e no sábado. Ela se apresenta na segunda noite do evento, que está em sua nona edição e toma o Teatro de Arena Jaime Zeiger, no Parque Municipal do Morro do São Bento, na cidade do interior paulista. O lineup tem ainda, entre outros, o guitarrista Fred Sunwalk, que nasceu em Ribeirão Preto e tocou com ingressos esgotados no Arena Blues de 2024.

Imagem: Divulgação

Cidade do interior do RJ abriga festival gratuito

O Circuito Sesc Jazz & Blues é um festival itinerante e gratuito, dedicado aos gêneros do nome do evento, que desta vez chega a Miguel Pereira, a cerca de 120 km do Rio de Janeiro. São três dias de shows, em dois palcos da cidade. O cantor Tony Gordon (foto) é uma das atrações da sexta, em noite que tem ainda Dudu Lima & Victor Biglione. No sábado, a cantora americana J J Thames se apresenta acompanhada pela Prado Blues Band. A veterana banda carioca Blues Etílicos é a headliner do domingo.