Entre o boombap e o funk proibidão: Hariel indica artistas no Sons da Rua

Para quem curte boom bap, ele indica Pecaos. "Ele está destravando nas rimas, colocando bastante realidade", diz Hariel.

Mas o cardápio é variado: vai do Trap de Kaéssi ao rap de Beatriz Denar. Tem espaço também para as muitas vertentes do funk, tanto o consciente (Mc Rah) quanto no proibidão (MC Guizinho Niazi).