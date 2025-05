Shows de Belo, Djonga e Majur marcam Prêmio Sim à Igualdade Racial

Em seguida, Zaynara, vencedora do Prêmio Multishow de Artista Revelação em 2024, apresentou as faixas "Quem Manda em Mim" e "Perfume de Bôta".

Djonga subiu ao palco com a canção "Livre", de seu álbum "Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto", e falou ao TOCA sobre a importância do evento: "Ele quebra o paradigma da construção do imaginário único sobre o povo brasileiro, trazendo diversidade, heterogeneidade e pluralidade."

Gaby Amarantos e Zaynara no palco do Prêmio Sim à diversidade racial Imagem: Victor Chapetta/Agnews

Dom Filó, figura histórica do movimento Black Rio, foi homenageado com uma performance de "Faixa Livre" pelo grupo Os Garotin, vencedor do Grammy Latino.

Também marcaram presença o cantor Jotapê, com a música "Fé", de Iza, e Sandra de Sá, que interpretou "Andar com Fé", de Gilberto Gil.

Majur, uma das embaixadoras do projeto, destacou a importância da representatividade: "A diversidade não é mais uma escolha, é uma necessidade. E a música tem um papel fundamental em trazer uma visão positiva e humanizada dos povos não brancos."