Teste de fãs e setor surpresa: tudo sobre a venda de ingressos do Oasis

Arquibancada: R$ 590 (inteira)

Pista A e B: R$ 800 (inteira)

Cadeira inferior: R$ 1.000 (inteira)

Cadeira superior: R$ 1.250 (inteira)

Mapa de ingressos dos shows do Oasis no Brasil Imagem: Ticketmaster

Uma das categorias de ingresso dá acesso a um setor surpresa. Funciona assim: quem comprar o "fan ticket", categoria mais barata que as outras, terá acesso garantido ao estádio, mas só saberá o setor no dia do show.

Vale destacar que A e B são pistas, mas com acessos distintos. Ou seja, quem compra A não acessa a B e vice-versa.

Pré-venda só para fãs

A banda adotou um sistema pra combater cambistas na pré-venda. Para concorrer a uma oportunidade de participar da pré-venda, é preciso fazer um cadastro no site da banda. Depois, é só esperar: caso seja sorteado, o fã vai receber por email um código de acesso da pré-venda até segunda-feira (11). Mas atenção! O código só permite acesso à pré-venda, não garante o ingresso.