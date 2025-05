João Gomes, Mestrinho e Jota.pê lançam a turnê 'Dominguinho' com show em SP

Os artistas João Gomes, Mestrinho e Jota.pê darão início à turnê "Dominguinho" com apresentação no dia 26 de maio na Casa Natura Musical, em São Paulo. O show marca a estreia do projeto ao vivo.

O que vai acontecer

O evento faz parte da programação do "esquenta junino" da Casa Natura Musical, que também contará com apresentações de Mariana Aydar & Mestrinho, no dia 22, e Anastácia, no dia 30. As atrações integram a agenda especial de São João da Natura São Paulo, voltada para a celebração das tradições juninas em diferentes regiões do país.

O álbum "Dominguinho", que dá nome à turnê, possui 12 faixas e inclui uma versão da música "Pontes Indestrutíveis", de Charlie Brown Jr., além da inédita "Flor", composta por Mestrinho. Gravado em Olinda, o disco ultrapassou 15 milhões de reproduções no Spotify nos primeiros dias após o lançamento, e seus vídeos somam mais de 5 milhões de visualizações no YouTube.