Entre desenho na TV e João Gilberto, Air traz ao Brasil música bem francesa

Nicolas Godin - Sim, tocamos, até porque o "Moon Safari" tem só 40 minutos de duração, é um disco bem curto. Então nós tocamos "Moon Safari", saímos do palco e então voltamos e tocamos outros grandes sucessos.

E vocês tocam o "Moon Safari" na sequência em que as músicas aparecem no álbum, não?

Sim, tocamos o disco inteiro ao vivo na mesma ordem, porque a sequência é praticamente perfeita. Quando fizemos o álbum, passamos muito tempo para ordenar essas dez músicas da melhor maneira.

A música do Air é bem lenta, então é preciso encontrar um equilíbrio sutil entre as faixas, para o ouvinte não ficar entediado. Acho que conseguimos, então queremos que as pessoas tenham a mesma experiência ao vivo. Nicolas Godin

Vocês são frequentemente citados como uma banda de música eletrônica. O Air é realmente uma banda da cena eletrônica? Ou pertencem a outro grupo?

Somos músicos com formação clássica, mas começamos a fazer música nesse ambiente eletrônico, com samplers e computadores. A nossa geração foi a primeira a fazer álbuns no próprio quarto. Foi assim que aprendemos. Depois, quando entramos em um estúdio de verdade, ficamos até um pouco perdidos, porque estávamos acostumados a gravar com equipamentos eletrônicos em espaços pequenos.