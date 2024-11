'Experiência religiosa': GoonyGoogles reage a D2 no lançamento de TOCA

GoonyGoogles, 39, participou da festa de lançamento de TOCA e fez suas famosas "reações" aos sons que ouviu no local.

O que aconteceu

O Youtuber, que nasceu nos Estados Unidos, esteve em São Paulo para o evento, que aconteceu no último dia 26. A festa contou com shows de Marcelo D2 e Um Punhado de Bamba e Bebé Salvego —apresentadora do programa No Tom, de TOCA—, além de sets dos DJs Sophia e Patrick Tor4.

GoonyGoogles classificou a música de Bebé como "etérea". "Bebé Salvego é uma revelação. Sinto que ela vai ser muito grande. Foi demais ver todo o conjunto dela", disse.