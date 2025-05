Fãs do System of a Down prometem formar maior 'mosh de minas da história'

As apresentações da turnê "Wake Up!" têm sido bastante comentadas por conta das enormes rodas de pogo que se formam em meio ao público. Também conhecidas como "mosh", nelas os fãs dançam em círculos, enquanto trocam esbarrões, socos e pontapés. Parece violento pra quem vê de fora, mas a intenção não é brigar, só curtir.

A truculência nessas rodinhas costuma afastar as meninas da brincadeira, mas a proposta de Larissy é justamente democratizar o rolê. Afinal, dentre os milhares de fãs da banda de metal armênio-americana estão muitas mulheres.

"Fiquei insegura, porque ser mulher e ir a lugares sozinha às vezes ainda é um tabu. Todos à minha volta me perguntam: 'Sério, que você vai sozinha? Não tem medo?'. Então resolvi buscar por outras meninas que também precisavam estar nesse show, mas não tinham a certeza de que ficariam seguras", conta ao TOCA a fã, que decidiu criar um grupo no WhatsApp que começou com cinco e, no momento da publicação deste texto, já contava com 108 meninas.

Invite para o grupo do Whatsapp SOAD 14.05

"Acredito que com um grupo bem grande, a gente consiga curtir bastante, bater cabeça adoidadas, entrar em mosh e, ainda assim, se sentir confortável", completa Larissy. Ela é casada, mãe de dois filhos e, até o início do ano, não tinha contado pra ninguém da família sobre sua paixão pelo System of a Down.