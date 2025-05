Karol Conká é anunciada no Castro Festival ao lado de Linn e Boombeat

O Castro Festival anuncou apresentação de Karol Conká com participações de Linn da Quebrada e Boombeat em 21 de junho, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

O que aconteceu

Evento ocorre na semana da Parada LGBTQIAP+. A apresentação será no palco Colors e promete encontro das três forças criativas do rap e da música brasileira, reforçando o protagonismo de artistas LGBTQIAP+ no evento.

Karol Conká será uma das headliners do festival. Com Linn da Quebrada e Boombeat, show reúne três artistas de forte expressão na cena do rap nacional e comunidade LGBTQIAP+ em encontro inédito pensado para o festival, que ocorre no centro de São Paulo.