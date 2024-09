Meia hora é pouco: rapper Duquesa merecia mais espaço no Rock in Rio

Duquesa chegou grandona na sua estreia no Rock in Rio, no sábado (14), segundo dia do festival. Mas em um palco menor do que ela merecia. Em um dia dedicado ao pop rock, a realeza do rap feminino apresentou suas letras empoderadas para os fãs fiéis. As atrações do palco Supernova só têm meia hora de apresentação. Ela encerrou o show dizendo que espera voltar ao festival em outras edições. Que seu retorno seja em um espaço em que ela possa mostrar o porquê de despontar entre os nomes da cena.

SETLIST

O tempo curto fez a baiana correr para encaixar o maior número de hits e pouco conseguiu interagir com o público. E já entrou com "Taurus" deixando o tom lá em cima -- que se manteve no show todo. Ainda rolou "Gostosas Inteligentes", "99 Problemas" e "Purple Rain".

DUELO

Mesmo corrida, a apresentação teve espaço para um duelo entre as dançarinas de Duquesa -- que se destacam, além da dança, pela diversão de corpos, aliadas ao discurso empoderado da rapper.