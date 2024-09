Como fãs fazem 'força-tarefa' e conseguem driblar o calor no Rock in Rio

A intenção é ficar até o final. Chegamos na abertura, às 14h. Trouxe cinco garrafas para cada um, 15 no total. O leque virou uma ferramenta essencial, peguei logo três. Distribuíram para a gente na frente do embarque do ônibus… Aqui tá marcando 32º, mas parece sensação de 40º.

Já o pai de Celso, 63, tentou se refrescar com cerveja, mas ela não estava tão gelada. "Nem muito gelada, nem muito quente. Com o calor, esquenta rápido."

Jade conta que começaram a se preparar melhor para o calor após passarem mal em 2022. "No último Rock in Rio, a gente passou mal por causa do calor. Queremos assistir de perto, mas ficamos no sol o dia todo. Tem que se hidratar e passar protetor."

Jarison Brito (à esq.) ao lado de um colega de trabalho do festival Imagem: Filipe Pavão/UOL

Há quem prefira se apertar na sombra criada por um poste no meio da Cidade do Rock. O ambulante Jarison Brito, 28, prestes a começar a trabalhar no festival, aproveita a pequena sombra para descansar. "A gente vende cerveja. Começamos às 16h, mas chegamos cedo e ficamos descansando antes. Viemos andando, e o sol aqui é forte. Procuramos uma sombra porque somos de SP e estamos acostumados com um friozinho."