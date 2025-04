Queremos! Festival: Amaro Freitas é aclamado com show em defesa da Amazônia

Ovacionado em pelo menos três momentos distintos, o pianista recifense Amaro Freitas abriu, neste domingo (13), a última noite do Queremos! Festival, no Leblon, zona sul do Rio.

Como foi o show

O artista, frequentemente comparado ao lendário John Coltrane, apresentou ao público seu mais recente disco, Y'Y ("rio" ou "água" na língua dos indígenas Sateré-Mawé), inspirado em sua imersão na floresta Amazônica.

"Muitos brasileiros têm o sonho de conhecer a Disney. Isso é ótimo. Mas, imagine esse mesmo interesse em visitar e compreender esse outro rosto, esse outro clima, essa floresta imensa... Em proteger esse lugar, lutar por ele", refletiu o músico durante o espetáculo.