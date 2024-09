'Futuro do blues', Kingfish só repete o que já passou no Rock in Rio

KEYTAR

Por falar em "Hard Times": foi o momento em que o tecladista D-Vibes se empolgou e foi solar uma keytar -- aquele teclado carregável a tiracolo -- junto a Kingfish.

14.set.2024 - Christone Kingfish se apresenta no Palco Sunset na segunda noite do Rock In Rio 2024 Imagem: AgNews

DESCEU

E não foi que o próprio Kingfish também se empolgou? Desceu do palco em "Not Gonna Lie" e, pertinho da plateia, solou sua Gibson Les Paul preta por um tempão. Tocou até com os dentes. Na volta ao palco, emendou a pesadona "Outside of This Town".

14.set.2024 - Christone Kingfish se apresenta no Palco Sunset na segunda noite do Rock In Rio 2024 Imagem: Divulgação/Rock In Rio