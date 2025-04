Dupla Hermanos Gutiérrez encerram Queremos! com pedidos de 'mais um'

"Quando jogávamos futebol, ainda crianças, eu era o Romário e meu irmão, o Bebeto", conta Estevan Gutiérrez ao se apresentar ao público ao lado de Alejandro, seu irmão, na última noite do Queremos! Festival, neste domingo (13), no Rio.

Foi a primeira vez que a dupla equatoriano-suíça Hermanos Gutiérrez se apresentou na cidade. Ambos fizeram questão de expressar o quanto estavam emocionados.

Com instrumentais profundamente marcados por influências latinas, os irmãos estão em turnê de lançamento do álbum Sonido Cósmico, o sexto da carreira. O disco foi produzido por Dan Auerbach, indicado ao 65º Grammy Awards na categoria de Produtor do Ano, Não Clássico.