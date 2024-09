Pato Fu e Penélope se unem em diálogo de alma punk e fofura no Rock in Rio

Defensores de um pop-rock que cruza inventividade, bom humor, alma punk e doses de fofura, Pato Fu e Penélope uniram forças para abrir o Palco Sunset na Cidade do Rock neste sábado (14). O diálogo correu natural, comandado pelas vozes de Fernanda Takai e Érika Martins, harmonizadas na graça com atitude. As bandas começaram e terminaram o show juntas no palco, registrando aí alguns de seus pontos altos. Mas separadamente — ou em combinações que incluíam apenas as vocalistas — conseguiram bons momentos. Apesar de o repertório autoral do Pato Fu se mostrar mais maduro em seu existencialismo pop, as canções da Penélope têm apelo, e a banda sabe incutir sua personalidade em composições de artistas como Chico Buarque ("Ciranda da Bailarina") e Tom Zé ("Namorinho de Portão"). Prometido desde a década de 1990, o encontro talvez tenha se mostrado mais consistente pelo passar dos anos. O tempo, mano velho, reafirmando que sabe das coisas.

CALOR

A sensação térmica de mais de 30° se refletia no telão que, com um filtro vermelho, mostrava a bateria sendo vigorosamente tocada em "Eu". A canção abriu o show, com as duas bandas no palco formando uma parede sonora -- destaque para as duas baterias soando juntas. Abertura exata, dando uma ideia do vigor e do humor que viria pela frente. O vermelho quente aparecia também nos óculos e na meia calça de Érika e no detalhe da camisa preta de John. Noutro momento, o fogo no telão instalou uma atmosfera infernal para convocar o metal sacana-satânico "Pega Capetão".

SÓ VOCÊS

Em "Perdendo Dentes", Fernanda deixou a plateia cantar sozinha, e a multidão atendeu à deixa. Foi bonito. O mesmo aconteceu em "Sobre o Tempo". Esta, aliás, teve no telão imagens antigas da banda que potencializaram a reflexão dos versos sobre o tempo.